تصريحات صادمة لعائلة قتيل منزل نانسي عجرم … وشقيق زوجها يرد ( فيديو )

يبدو أن قضية مقتل الشاب السوري مقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم بدأت بالتشعب ، حيث كشفت والدة المقتول في اتصالٍ هاتفي مع إحدى القنوات اللبنانية أن الفيديو الذي نُشر للسرقة مفبرك وطالبت بالتدقيق فيه ومعاودة مشاهدته .

وأكدت أن ولدها محمد الموسى ذهب ليحصل على مستحقاته المتراكمة منذ أشهر حيث كان يعمل في الحديقة لدى العائلة يومي الجمعة والسبت .

ونفت الأقاويل التي صرحت بها مديرة المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم حول اختباء الشاب في حديقة المنزل لمدة ثلاث ساعات لافتة إلى أنه كان يعمل هناك ، وتساءلت عن كيفية معرفة السارق مكان الإضاءة في المنزل إن كان غريباً وعن سبب تعطل كاميرات المراقبة في تلك الليلة .

وأضافت مستغربة كيف تم الترويج لخبر مقتل ولدها في غرفة نوم بنات النجمة في حين أن جثته وجددت في المطبخ ، وبدوره علق خال الشاب على الواقعة في اتصال هاتفي مع قناة الجديد .

وقال أن الدكتور فادي الهاشم أجرى تعديلات على الفيديو قبل عرضه ، مؤكداً أن ابن شقيقته كان يحمل في يده مسدساً صوتي وتساءل لما لم يتم عرض المسدس الحقيقي الذي كن بحوزته .

وأشار إلى أن الشاب المتوفي يعيش في لبنان منذ عشر سنوات ولا يملك سجلاً جنائياً هناك ، وعن قيمة مستحقات ابن شقيقته قال أن الهاشم أعطاه حقه بطلقة نارية .

وتحدثت الوالدة مجدداً إلى القناة مشيرة إلى أنه كان من الممكن تسليم ولدها إلى القضاء وتفادي القتل ، وقالت : ” فيه قصة جوا الفيلا ولبسوها لابني ” .

اتصال مع ذوي الشاب السوري القتيل

ونفى نهاد الهاشم شقيق زوج نانسي عجرم أن يكون القتيل أحد العاملين في منزل الأخير ، وأشار إلى أن صحة شقيقه النفسية والجسدية باتت في طور التحسن ، لافتاً إلى أنه سيمثل أمام القضاء .

وأشار إلى أن القتيل استدرج فادي إلى غرفته بداعي السرقة ولم يقبل عرضاً تقدم به الأخير حيث أصر على خروج الفنانة وتسليمه مجوهراتها ، وأكد أن الشاب سمع ضجة في الخارج فخرج مسرعاً متوجهاً إلى غرفة البنات ما دفع فادي إلى اردائه خوفاً على بناته منه .