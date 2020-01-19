تسريبات حول هواتف غوغل الجديدة لعام 2020 (صور)

تكنولوجياجوال
تسريبات حول هواتف غوغل الجديدة لعام 2020 (صور)
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

كشفت تسريبات عن تفاصيل ومواصفات هواتف غوغل التي تنوي طرحها خلال عام 2020 .

وبحسب تقرير لموقع “جي إس إم آرينا” التقني أن غوغل ستطلق 3 هواتف دفعة واحدة في عام 2020 ، مزودين بمعالجين من نوع “سنابدراغون 730″ و”سنابدراغون 765”.

و ذكر الموقع بأن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة الجديدة من غوغل هي “سمكة الشمس” و”الزعانف العائدة” و”البراعم”.

وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل “أندرويد 10″، فيما سيتم دعم هاتفي “البراعم” و”الزعانف” بمعالج من نوع “سنابدراغون 765″، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

حيث سينافس هاتف “البراعم” بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.

اقرأ المزيد: الصور الأولى لهاتف هواوي الجديد .. 7 كاميرات بميزة مذهلة

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

بعد سنوات من الانتظار… غوغل تعيد هذه الميزة لأجهزة…

أول صورة مسربة لهاتف جالكسي “إس 20 بلس” بتصميم…

ابتكار جديد يتيح شحن الهاتف لاسلكياً في أي مكان…