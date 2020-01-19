تسريبات حول هواتف غوغل الجديدة لعام 2020 (صور)

كشفت تسريبات عن تفاصيل ومواصفات هواتف غوغل التي تنوي طرحها خلال عام 2020 .

وبحسب تقرير لموقع “جي إس إم آرينا” التقني أن غوغل ستطلق 3 هواتف دفعة واحدة في عام 2020 ، مزودين بمعالجين من نوع “سنابدراغون 730″ و”سنابدراغون 765”.

و ذكر الموقع بأن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة الجديدة من غوغل هي “سمكة الشمس” و”الزعانف العائدة” و”البراعم”.

وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل “أندرويد 10″، فيما سيتم دعم هاتفي “البراعم” و”الزعانف” بمعالج من نوع “سنابدراغون 765″، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

حيث سينافس هاتف “البراعم” بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.

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