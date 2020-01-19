تسريبات حول خطط فيسبوك المستقبلية بشأن تطبيق واتساب

كشف موقع “تايمز نيوز ناو” عن خطط قريبة لشركة فيسبوك بشأن تطبيق واتساب الشهير.

واتساب – تكنولوجيا

ووفقاً للموقع بأن مصادر من داخل شركة فيسبوك ردت على التقارير الواردة بشأن نيتها دمج الإعلانات عبر منصة واتسآب المملوكة لها.

و أشارت المصادر استقالة مؤسس واتسآب ليس لها علاقة بأي نوايا من قبل فيسبوك بدمج الإعلانات، وخلافاته مع الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، بل مرتبط بإمكانية تحقيق الدخل من واتس اب

كما أوضحت المصادر بأن مؤسس واتسآب، براين آكتون، والرئيس التنفيذي جان كوم، تركا التطبيق، لأنهما شعرا أن زوكربيرغ على عجلة من أمره من أجل كسب المال من التطبيق.

بينما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن ونفت المصادر أي خطط بشأن دمج الإعلانات على واتس اب .

الجدير بالذكر أن شركة فيس بوك استحوذت على تطبيق واتس أب منذ عام 2014 مقابل 22 مليار دولار أمريكي.

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