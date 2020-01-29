تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلد عربي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا .

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن المصابين هم أشخاص من عائلة واحدة جاؤوا من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.

كما أوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن وضع المصابين مستفقر وتم وضعهم تحت المراقبة الطبية.

و نوهت الوزارة في بيانها إلى أن هناك نشاط مكثف من قبل مراكز التقصي الوبائي في الدولة للإبلاغ عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا .

الجدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا ارتفع إلى 123 حالة وفاة في الصين لليوم الأربعاء و5974 حالة إصابة.



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