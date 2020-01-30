تركيا .. حريق يطال 5 أطفال سوريين أشقاء ويتسبب بوفاة أحدهم

طال حريق كبير ، شقة تقطنها عائلة سورية في تركيا ، أسفر عن وفاة طفل وإصابة 4 أطفال سوريين إصابات بليغة.

وذكرت وكالة “ديمروروين” التركية ، أن الحريق طال شقة يتواجد فيها 5 أطفال سوريين ، وحاصرتهم النيران ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

وبينت الوكالة أن الكارثة وقعت في حوالي الساعة 5 مساء يوم الأربعاء ، داخل شقة العائلة السورية في مدينة إسبرطة في جنوب غرب تركيا، حيث شبت النيران في شقة بالطابق الأول من المبنى المؤلف من 3 طوابق في حي الجامع الكبير.

واضطر عناصر الإطفاء بعد تلقيهم إخطار من الجيران، لكسر باب الشقة لإنقاذ الأطفال : محمد حسان ( 6 أعوام) عبد الرحمن (1 عام) وياسين (1 عام) وأحمد (4 أعوام) وأيهم (3 أعوام).

وعثر رجال الإطفاء عند دخولهم الشقة على اثنين من الأطفال مستلقين على الأرض بسبب الدخان الكثيف وازدياد النيران ، فيما تم العثور على الـ3 الآخرين في إحدى زوايا المنزل يتملكهم الخوف.

على الفور، نقل الأطفال إلى المستشفى ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ الطفل محمد حسان بسبب إصابته بحروق بليغة في جسده.

وأكدت مصادر طبية للوكالة، وفاة أحد الأطفال وهو محمد حسان ، وإصابة أخوته ، أحدهم بجراح خطيرة جراء الحريق.

أما عن حالة الأطفال الآخرين ، بينت المصادر الطبية أن احدهم مصاب إصابة خطيرة ، فيما تم علاج الـ3 الآخرين.

يذكر أن الأطفال كانوا لوحدهم في المنزل ، إذ كانت والدتهم في السوق أثناء وقوع الحادثة، بينما كان والدهم عند زوجته الثانية ، بحسب “ديمروروين”.

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