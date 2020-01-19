ترتيب الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت … ما هو موقع سوريا؟

أصدر موقع “سبيد تست” ترتيباً عالمياً للدول من حيث سرعة الإنترنت الفائق السرعة ADSL في كل بلد.

وجاء التصنيف بحسب جودة الإنترنت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بسرعة الإنترنت نحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالمياً بين 177 دولة.

و احتلت قطر المركز 40 بنحو 73.94 ميغا، تلتها الكويت في المركز 44 بـ 65.92 ميغا، والسعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميغابت.

وجاءت الأردن في المركز 50 بنحو 50.43 ميغا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، والبحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، ومصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا.

و حصدت العراق المركز 107 بنحو 23.13 ميغا، تلتها المغرب في المركز 122 مسجلة 18.52 ميغا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا فى المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا .

بينما جاءت تونس في المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلتها سوريا فى المركز 165 بنحو 7.31 ميغا.

فيما جاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و 174 بسرعات 4.39 و 3.92 ميغابت على التوالي.

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