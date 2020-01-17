بعض الحيل الخفية في لوحة مفاتيح آيفون قد لا تعرفها

كشف موقع “ذي صن” البريطاني عن بعض الحيل الذكية والمفيدة وغير معروفة لدى الكثيرين من مستخدمي هواتف آيفون.

ونشر الموقع ميزات خفية قد تحسن تجربة كتابة الرسائل في هاتف آيفون ، وهي:

1– لوحة المفاتيح للكتابة “بيد واحدة”:

تتميز أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11 والإصدارات الأحدث، بإمكانية تزويد المستخدم بـ3 لوحات مفاتيح مختلفة لجميع احتياجات الكتابة الخاصة.

وللوصول إلى لوحات مفاتيح “اليد الواحدة” عليك الدخول إلى أحد التطبيقات والتأكد من أن لوحة المفاتيح مفتوحة. ثم الضغط على رمز “العالم” أسفل الزاوية اليسرى باستمرار، ليظهر مربع صغير يتضمن “إعدادات لوحة المفاتيح”.

2– الكتابة بالحركة السريعة:

أضافت شركة آبل هذا العام ميزة “التمرير السريع للكتابة” في آيفون، مع تحديث iOS 13.

وتتيح الأداة، التي يطلق عليها QuickPath، التنقل بين الحروف بحركة سلسلة دون رفع الإصبع عن لوحة المفاتيح، بدلا من النقر عليها.

3– إضافة علامات الترقيم بسرعة أكبر:

أضافت آبل اختصارا مميزا لإنهاء الجملة بنقطة، من خلال النقر فوق “زر الفراغ” مرتين بعد الكلمة، حيث تُضاف النقطة بكل سهولة.

4– تحرير النص المكتوب عبر “زر الفراغ”:

يمكن تحرير أي رسالة على هاتف آيفون من خلال التنقل بين الأحرف، ذهابا وإيابا، بدقة دون الحاجة إلى النقر بقوة على الشاشة. وما عليك سوى الضغط باستمرار على “زر الفراغ” عند كتابة بعض النصوص، للتنقل بين الأحرف بكل راحة وتعديلها.

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