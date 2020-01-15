بعض التصرفات الخاطئة قد تؤدي للاختناق أثناء الاستحمام

يتبع بعض الأشخاص سلوكيات خاطئة أثناء الاستحمام قد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان.

ومن بين هذه السلوكيات الخاطئة أثناء الاستحمام تشغيل سخان المياه لفترات طويلة، واستعمال المياه الساخنة وليست الدافئة.

و بحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك أكثر من 400 أمريكي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، الذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة.

لذلك ينصح بالتوقف عن تشغيل سخان المياه بشكل متواصل، واستخدامه لتسخين المياه لفترة محددة فقط.

فيما تسبب المياه الساخنة بالاختناق أثناء الاستحمام ، بسبب تراكم بخار الماء مما يؤدي إلى صعوبة بالتنفس خاصة إن زادت المدة عن 15-20 دقيقة بحد أقصى.

كما نصح الخبراء الحوامل ومرضى القلب ومرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع ومرضى الصرع بعدم الاستحمام بالماء الساخن.

لذا يجب الابتعاد عن استخدام الماء الساخن فترة طويلة، واستبدالها بالماء الدافئ، وتقليل فترة التعرض للبخار.

اقرأ المزيد: ملياردير روسي يوزع ثروته البالغة 12.6 مليار دولار