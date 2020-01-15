بعد سنوات من الانتظار… غوغل تعيد هذه الميزة لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن إعادة ميزة إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وتعمل غوغل بالفعل على إرجاع واجهة برمجة التطبيقات لتسجيل المكالمات في الإصدارات المستقبلية من أندرويد.

و قد تم اكتشاف دليل يشير إلى الإطلاق الوشيك لوظيفة تسجيل المكالمات، في رمز الإصدار الجديد من هاتف “جوجل فون” نسخة 43 بيتا، الذي تم إصداره مؤخرا من طرف بيكسال 4.

وكانت هذه الميزة متاحة في السابق على نظام أندرويد، ولكن مع إصدار “Android 9 Pie” ، أغلقت غوغل الثغرات التي تم استخدامها من قبل المطورين، ولم يتم توفير واجهات برمجة التطبيقات لتسجيل المكالمات.

و على الرغم من ظهور الرمز المقابل في “جوجل فون”، إلا أن تواريخ الإطلاق لا تزال غير معروفة.

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