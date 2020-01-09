بداية شباط القادم .. توزيع السكر والرز في سوريا عبر البطاقة الذكية

تستعد المؤسسة السورية للتجارة لتوزيع مادتي السكر والرز مطلع شهر شباط القادم عبر نظام البطاقة الذكية على غرار المحروقات.

وذكر مدير المؤسسة السورية للتجارة ، أحمد نجم ، أن المؤسسة تكمل عمليات التحضير والتدريب الاستعداد في صالاتها للبدء بتوزيع مادتي السكر والرز عبر البطاقة الذكية.

ولفت نجم إلى أن ذلك سيتم بناء على توصية رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطـاقة الذكيـة.

وعن احتمال أن تشمل البطاقة الذكية مواد أخرى ، أفاد المصدر بأنه سيتم تحديد المواد التي سيشملها التوزيع عبر البطاقة بعد صدور قرار الحكومة.

إلا أنه بين ان المواد المدعومة حالياً من الحكومة والتي قد يشملها قرار التوزيع عبر البطاقة الذكية إضافة إلى السكر والرز ، هي الشاي والزيت النباتي والسمن النباتي.

ولفت نجم إلى أنه سيتم البدء حالياً بمادة أو مادتين كتجربة لحين التأكد من نجاح العملية قبيل تطبيقها على مواد أخرى، مشدداً على أن توزيع المواد عبر البطـاقة الذكيـة لن يشمل مادة الخبز.

يذكر أنه يتم العمل بنظام البطـاقة الذكيـة في المحافظات السورية لتوزيع مواد الغاز والمازوت والبنزين وفق مخصصات تم تحديدها وفق معايير معينة.