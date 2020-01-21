بالفيديو... لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة روسية

رصد ركاب طائرة روسية مقطع فيديو مرعب لحظة اشتعال النيران في محرك الطائرة قبل لحظات من إقلاعها.

وكشف الفيديو الذي تم تسجيله لحظة اشتعال محرك طائرة ركاب وهي تستعد للإقلاع من مطار تولماشيفو، في مدينة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا، عندما اشتعلت النيران في محركها الأيمن.

و أفاد الركاب بأنهم سمعوا صوت فرقعة قادم من المحرك قبل أن ينفجر، ثم شاهدوا وميضاً من الجانب الأيمن للطائرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد فعّل طاقم الطائرة نظام إطفاء الحرائق بينما كان رجال الإطفاء يسارعون إلى مكان الحادث.

وكانت الطائرة روسية من طراز “إيرباص A321″، وتحمل على متنها 208 مسافر من بينهم 27 طفلاً.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تابعة، لشركة “إس 7″، والتي تعتبر أكبر شركة طيران محلية في روسيا، وكان من المقرر أن تقلع إلى مدينة “كام رانه” في فيتنام.

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