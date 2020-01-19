بالفيديو.. شاب يعترف بجريمة قتل فتاة على الهواء مباشرة

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بالفيديو.. شاب يعترف بجريمة قتل فتاة على الهواء مباشرة
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اعترف شاب هندي عبر الهواء مباشرة بارتكابه جريمة قتل مروعة بحق فتاة .

حيث أراد سائق سيارة أجرة يدعى مارندر سينغ، الاعتراف بجريمته على الهواء، خلال استضافته في برنامج، فيما وافقت إدارة القناة على ذلك وأبلغت السلطات أيضاً.

واعترف سينغ، البالغ من العمر 31 عاماً ،خلال البرنامج أنه قتل فتاة كانت حبيبته السابقة ، ليلة رأس السنة، بنحرها لاعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر.

و كان عاملون في فندق قد عثروا على جثة فتاة تبلغ من العمر 27 عاما مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.

فيما اعتقلت السلطات الهندية السائق، وتم تصويرهم وهم يدخلون الاستوديو لإلقاء القبض عليه.

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