بالفيديو… بيع سمكة تونة ضخمة بـ 1.8 مليون دولار

اشترى أحد الأشخاص سمكة تونة بمبلغ 1.8 مليون دولار خلال مزاد علني في سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء قد بيعت بسعر 193.2 مليون ين، ما يقارب 1.8 مليون دولار ، في أول مزاد هذا العام لسوق تويوسو للأسماك.

و ذكرت الهيئة بأن مشتري السمكة هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة في اليابان.

ويبلغ وزن السمكة 276 كيلوغراما أي أن سعر الكيلو يبلغ حوالي 700 ألف ين.

فيما تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد.

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