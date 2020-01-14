بالفيديو.. ردة فعل مذيعة علمت بوفاة شقيقها قبل لحظات من برنامجها

أبدت مذيعة عراقية موقفاً غريباً خلال تقديمها برنامجاً عبر الهواء مباشرة.

حيث أظهرت مذيعة عبر قناة “دجلة” العراقية، تدعى سحر عباس، رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة يوم الأحد بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها إلى الاستديو.

و انتشر مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تفسر سبب الحزن الواضح على وجهها بأنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وظهرت في الفيديو وهي توضح للمشاهدين أنه على الرغم من علمها بوفاة أخيها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، لكنها استمرت في تقديم الحلقة.

كما أضافت أنها ستستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد، واضعة حياتها الشخصية خارج الاستديو، وقدمت اعتذارها للمشاهدين.

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