بالفيديو... الشيف بوراك يخرج عفاريت من قمقم برميله

انتشر مقطع فيديو للشيف التركي المشهور بوراك وهو يقوم بتحويل مواد بسيطة لشحنة متفجرة.

وحقق الفيديو آلاف المشاهدات عبر الانترنت، بعد أن قرر بوراك تجربة نفسه في دور جديد وتصوير تحضيره ليس طهياً، بل تجربة كيميائية.

وتفاجأ بوراك بالانفجار الذي حصل، عندما أضاف العنصر الأخير إلى سائل الترا مارين، التي تؤدي لتشكل مادة راسبة ثم تنفجر، حتى سقط كل شيء أرضاً.

وشبه المتابعون الانفجار كما لو أن مخالب عملاقة هبّت فجأة من البرميل، الأمر الذي شكل موضوع معارك ودعابات فكاهية عديدة.

وعلق المستخدمون على الفيديو فمنهم من قال بأنه “أخرج شيطاناً من قمقم برميله”، وآخر رأى أنه يمارس في المطبخ فن الطبخ التفجيري.

الجدير بالذكر أن الشيف التركي بوراك أوزديمير كسب شهرة واسعة حول العالم بسبب أسلوبه الفريد من نوعه في الطهي.

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