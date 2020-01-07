بالصور .. وزارة الداخلية تكشف سبب قتل الطفل حمزة على يد ذويه في ريف اللاذقية

كشفت وزارة الداخلية السورية ، ملابسات جريمة قتل الطفل حمزة على يد ذويه في ريف اللاذقية و أساليب التعذيب التي كان الأب يمارسها على ابنه.

وذكرت وزارة الداخلية أن الطفل حمزة المعلم البالغ من العمر 9 سنوات ، وصل إلى أحد المشافي مفارقا الحياة وعلى جسده آثار تعذيب وكدمات .

وبدأت دوريات الأمن الجنائي بالتحقيق والتحري لمعرفة ملابسات الجريمة ، فيما أفاد والد الطفل في البداية بأن سبب الكدمات على جسد ابنه هو سقوطه عن سطح المنزل .

وبالبحث والتحري ، تم التأكد من خلال الجيران ومدرسة الطفل ، أنه كان يتعرض للضرب المبرح من والده وزوجة والده بشكل دائم.

وبناء على ذلك ، تم القبض على الأب المدعو ( يونس. م ) وزوجته ( فدوى. ر)، اللذان اعترفا بما نسب إليهما من تهم تتعلق بالحادثة.

وعن سبب قيام الأب بتعذيب ابنه ، فزعم أنه كان يضربه نتيجة سلوكه غير الجيد ضمن المنزل وتسببه بالفوضى و تمزيق أثاث المنزل، بحسب ما كانت تخبره به زوجته.

وصادرت دوريات الأمن أدوات التعذيب التي عثر عليها في منزل والد الطفل وهي: حبل، عصا غليظة مدببة مليئة بالبراغي في مقدمتها هروانة، وسيخ للكي كان يقوم الاب بتسخينه وكي ابنه.