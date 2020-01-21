بالصور.. شخصان يحولان الأرض إلى شطيرة بوضعها بين قطعتي خبز

جعل اثنان من مستخدمي الموقع الإخباري الاجتماعي “ريديت” من كوكب الأرض شطيرة.

حيث وضعا الأرض بين قطعتي خبز محمص، وقد استخدما خدمة Freemaptools التي يمكن من خلالها تحديد النقاط المتناظرة جغرافيا على سطح الأرض Antipodes.

وتمكن صاحب الفكرة “إيتان نود”، وهو طالب في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، من إيجاد نقطة على سطح الأرض متقابلة تماما مع موقعها في بلده نيوزيلندا.

و لتطبيق فكرته احتاج نود إلى إيجاد شخص يساعده في وضع إحدى قطعتي الخبز في النقطة الصحيحة المقابلة للمكان الذي يتواجد فيه في نيوزيلندا، والتي من المفترض أن تكون أولفيرا أو فيلامارتين أو إشبيلية الإسبانية.

فيما استجاب العديد لطلبه بعد أن نشر طلبه عبر موقع ريديت”، للانضمام إلى الفكرة الغريبة.

واختار أحد الأشخاص لتكتمل الفكرة في وضع الكرة الأرضية بين قطعتي خبز.

فيما حققت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من سبعة آلاف إعجاب.

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