بالصور… حفل زفاف بالقرب من بركان ثائر في الفلبين

أقام زوجان حفل زفاف في إحدى الجزر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين.

ولم يمنع خطر انفجار البركان الزوجين من إقامة حفل زفافهما قرب جزيرة تال في الفلبين.

و أفاد مصور الحفل بأنه كان يلتقط صورا للتحضيرات حوالي الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، عندما بدأ حفل الزفاف يلاحظ نشاط غير عادي من بركان تال.

ويمكن رؤية غيوم كثيفة من الرماد في الخلفية، بينما يبتسم الزوجان لبعضهما البعض في إحدى الصور، وأظهرت صورة أخرى حفل زفاف على قدم وساق عندما أومض البرق في سماء المنطقة.

فيما كان الحضور يتصورن حدوث ما هو أسوأ بعد تصاعد الدخان ولكن الحفل تم بسلام.