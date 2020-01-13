بالصور.. انتشال جثة شاب وسيارته من قاع مرفأ اللاذقية

انتشلت المديرية العامة للموانئ ، جثة شاب وسيارته من قاع مرفأ اللاذقية يوم أمس الأحد ، بعد الإبلاغ عن اختفائه منذ حوالي 4 أيام.

وذكرت إذاعة “شام اف ام” أن الشاب يعقوب رجب كان مفقوداً وسيارته منذ يوم الأربعاء الماضي في مرفأ اللاذقية .

وبينت الإذاعة أن المديرية العامة للموانئ – دائرة المساحة البحرية والفنارات قامت يوم الأحد بمسح الموقع المتوقع لفقدان السيارة بجانب الرصيف ٧ في حوض مرفأ اللاذقية ، وتم استخدام الزورق الهيدروغرافي الذي يحمل اسم (تدمر) ويكشف عمق المياه .

وأظهر الجهاز المركب على الزورق الهيدروغرافي صورة سيارة في قاع المرفأ وتم تحديد موقع سقوطها واستقدام الضفادع البشرية لانتشالها من عمق ١٠ متر ليتبين أن جثة الشاب بداخلها.

ولم يكن أحد يعلم أن الشاب يعقوب قد سقط في عمق المياه في منطقة حوض مرفأ اللاذقية يوم الأربعاء حيث كان المنخفض الجوي في ذروته، إذ لم يسبق أن شهد المرفأ هكذا حادثة.