انخفاض سعر الذهب في سوريا لأكثر من 7500 ليرة خلال يومين فقط

انخفض سعر الذهب في سوريا في تداولات اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ، وذلك لليوم الثاني على التوالي من الأسبوع الجاري

وبحسب مارصد مراسلون عن الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق ، فقد سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 بحدود 38500 ليرة سورية منخفضاَ لأكثر من 7500 خلال يومين ، بعد أن كان 40000 ليرة يوم أمس ، و 46000 خلال اليومين الماضيين .

فيما بلغ سعره من عيار 18 بحدود 33000 للشراء و 32800 ليرة سورية للمبيع

كما بلغ سعر أونصة الذهب عالميا ً ما يقارب 1556 دولار أمريكي

ويأتي ذلك في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تطبيقا ً للمرسومين 3-4 ، وما شهده من تحسن في قيمة الليرة السورية و انخفاض مقابل في سعر الدولار بالسوق الموازي .