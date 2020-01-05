انجي خوري تثير الجدل بـ فيديو فاضح و حركات معيبة

نشرت الفنانة المثيرة للجدل انجي خوري شريط فيديو جريء وخادش للحياء بكل ما احتواه من حركات وتصرفات ، وذلك أثناء تواجدها في السيارة .

وظهرت المغنية الصاعدة بـ هوت شورت قصير ، وبدت وهي جالسة تتمايل على وقع أنغام أغنية غربية ، بالإضافة إلى قيامها بحركات كثيرة في وجهها جاءت مجردة من أيّة شعور ، وخالية من الأنوثة والإغراء ولا تمت للأنوثة بصلّة .

وبررت خوري تصرفها بتعليق أرفقته بالمنشور ، كتبت فيه مستشهدة بإحدى أغنيات سلطان الطرب جورج وسوف ” كلام الناس لا يقدم ولا يأخر … ” .

ووجه البعض لها تساؤلاتٍ فاضحة ومهينة حول التصرفات المشينة والحركات المعيبة التي اعتمدتها في الفيديو ، مشيرين إلى أنها تخطت حدود الجرأة وعبرت شط الاحترام إلى الدرك الأسفل .

وكانت انجي خوري قد نشرت قبل ساعات مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها في INSTAGRAM ، شنت من خلالها هجوماً على منتقديها من خلال تعليق كتبت فيه : ” أتكلم ببراءة فيفهمون بخبث … عفواً لست مسؤولة عن إعاقاتهم النفسية ” .