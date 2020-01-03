انجي خوري تعد الجمهور بـ عام جديد يسلط الضوء على موهبتها ( صور )

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انجي خوري

وعدت الصاعدة انجي خوري الجمهور المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن يكون العام الجديد 2020 مختلفاً وبعيداً عما اشتهرت به في العام المنصرم .

ونشرت مجموعة من الصور الجديدة لها من أجواء احتفالها بسهرة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى في العاصمة السورية دمشق .

ظهرت فيهم مرتدية فستان طويل منقوش بالورود ، تميز بقصته الجريئة من الأعلى ، بينما تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف ، وأرفقت المغنية الصاعدة المنشور بتعليق كتبت فيه : ” رح تشوفوا بـ 2020 … كل شيء عن موهبتي وفني ” .

يذكر أن الصاعدة انجي خوري خضعت للتحقيق من قبل الأمن السوري لحظة وصولها إلى العاصمة دمشق ، وذلك  في الاتهامات الموجهة ضدها وسلوكها الذي أدى إلى ترحيلها من الإمارات .

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