انجي خوري تمتطي الحصان و تغازل نفسها ( صور )

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انجي خوري
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ذاع صيّت الصاعدة انجي خوري قبل فترة وجيزة بين رواد التطبيقات الاجتماعية،  ليس بسبب صوتها الماسي الذي صدح في عالم الغناء فجأة ، ولا بسبب الرقي الذي يطغى على إطلالتها ، وإنما السبب في ذلك المنشورات الجريئة التي تظهر بها عبر صفحاتها .

وأطلت خوري قبل ساعات بصورة عبر حسابها في تطبيق INSTAGRAM ، بدت فيها بإطلالة شتوية من الأعلى كسرت دفئها بـ هوت شورت من الأسفل .

وكتبت مستعرضة قوتها في الحياة بكلمات عامية ، قائلة : ” ع رأسي ريشة … وع يميني غرور … وع رجلي كل أحدٍّ مقهور … ” .

انجي خوري بالـ هوت شورت :

 

واستعرضت الصاعدة جسدها في منشور آخر ، ظهرت فيه وهي تمتطي جواداً بلاستيكياً ضمن أحد صالات ألعاب الأطفال والملاهي .

وغازلت نفسها بتعليق أرفقته بالصورة ، كتبت فيه : ” من باب الثقة الزائدة … ما حدا محليِّ الأنستغرام غيري … ” .

 

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