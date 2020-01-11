انجي خوري تكشف تعرضها لمحاولة اغتصاب وضرب .. ( فيديو )

سيطرت حالة من الهستيريا على الصاعدة انجي خوري أثناء ظهورها في بثٍّ مباشر عبر حسابها الرسمي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي .

ووجهت اتهاماتٍ جديدة للفنانة اللبنانية قمر وزوجها السابق وائل شحادة المعروف في الوسط الفني باسم آدم ، وسردت بعض الأحداث حول تعرضها للاحتجاز في بلدها سورية من قبل شخصٍ يدعى طريف حفار حيث حاول اغتصابها بطلبٍ من المغنية اللبنانية .

ولفتت المغنية المثيرة للجدل في حديثها إلى أن حفار كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف أثناء احتجازها حيث اعتدى عليها بالضرب وحاول اغتصابها مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك هو هجومها في السابق على الفنانة اللبنانية والنجم آدم .

وأكدت انجي خوري أنها لن تتوقف عن المحاربة حتى تثبت تورط هذه الأسماء في قضيتها ، لافتة إلى أنها سترفع دعوى قضائية جديدة ضدَّ طريف حفار في سورية .