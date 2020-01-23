انتحار امرأة في دير الزور خانها زوجها مع قريبتها.. والتحقيقات تكشف أمر خطير

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انتحار امرأة في دير الزور خانها زوجها مع قريبتها.. والتحقيقات تكشف أمر خطير
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أقدمت امرأة متزوجة في دير الزور ، على الـ ” انتحار ” من خلال تناول كميات كبيرة من أدويتها ، بعد اكتشاف خيانة زوجها لها .

و بحسب ما أوردت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، وبناء على معلومات وصلت من مشفى الحماد الخاص إلى مديرية منطقة الميادين في دير الزور ، حول وفاة امرأة بحالة تسمم دوائي ، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتبين خلال التحقيق أن الضحية تدعى (أ . ع) تناولت كميات كبيرة من أدويتها الخاصة بمرض السكري والضغط بغرض الـ انتحار ، بحسب ما أكد الطب الشرعي .

وأقر زوج الضحية المدعو (م . ح) بأنها اكتشفت وجود علاقة بينه وبين ابنة خالتها ، ما سبب خلاف عائلي بينهما.

وكشفت التحقيقات وجود إذاعة بحث بحق زوج الضحية ، بتهمة الإرهاب وعمله مع المجموعات الإرهابية ، وتخلفه عن السوق أيضاً.

واعترف الزوج بأنه و أخيه (س . ح) اشتركا مع تنظيم “داعش” الإرهابي ، و بترويجهما وتعاطيهما للحبوب المخدرة مع المدعو (ص . أ) ، وتم القبض عليهم لتقديمهم للقضاء.

 

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