امرأة سعودية تحرق زوجها بالأسيد بعد أن كشف سرها (فيديو)

ألقت قوات الأمن السعودي القبض على سيدة سعودية قامت بحرق زوجها بالأسيد في إحدى المحافظات.

وفي التفاصيل، أقدمت امرأة سعودية على حرق زوجها بالأسيد ، في محافظة صيبيا بجازان، بعد أن اكتشف تعاملها مع ساحر.

و أفاد الزوج ويدعى “أبو محمد” في حديث له عبر قناة “روتانا خليجية” أنه قرر مسامحتها بعد ان اكتشف تعاملها مع مشعوذ وطلب منها الابتعاد عنه وعدم الحديث معه، لكنه فاجاته بما فعلت به.

حيث سكبت الأسيد على جسده، فأمسك بشعرها وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران.

وأوضح الزوج بأن الحروق قد طالت جسده بالكامل ووجهه، ولايزال الآن بالمشفى يعاني من حروق عميقة وسطحية وخضع لعدة عمليات جراحة.

#فيديو

لماذا أحرقت زوجها بالأسيد ؟

أبو محمد يروي قصة لـ #برنامج_ياهلا مؤلمة عن زوجته التي سكبت عليه "الأسيد" وهو نائم!! pic.twitter.com/mxmGoHQt9l — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020

اقرأ المزيد: جريمة قتل غريبة في السعودية : خنق زوجته ثم طلب منها إعداد الفطور صباحاً