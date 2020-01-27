امرأة روسية تسقط من الطابق التاسع وتتابع سيرها… فيديو

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امرأة روسية تسقط من الطابق التاسع وتتابع سيرها... فيديو
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التقط مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط امرأة روسية من شرفة الطابق التاسع لإحدى المباني ولم تصب بأذى.

وأظهرت مشاهد لا تصدق، سقوط امرأة في الـ 27 من عمرها، من أعلى مبنى في وسط مدينة إزلوتشينسك الروسية، بمسافة تصل إلى 90 قدماً.

و أفادت وسائل إعلام روسية، بأن المرأة سقطت من شرفة منزلها، نهاية الأسبوع الماضي، وكانت درجة الحرارة 14 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدما تمكنت من النهوض بعد سقوطها، طلبت المساعدة من الجيران وطلبت منهم استدعاء سيارة إسعاف.

وظهرت في الفيديو وهي تنقلب في الهواء عدة مرات، ثم تسقط إلى الأرض، ليصطدم جسدها بأكوام الثلج، وبعد عدة ثوان تنهض وتتمكن من السير بعيدا.

وتم نقلها للمشفى حيث تتلقى العلاج، فيما أكد الأطباء أنها تعاني من كدمات داخلية، ولا يوجد لديها كسر في العظام بعد حادثة سقوطها المرعبة.

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