القضاء اللبناني يدعيّ على زوج نانسي عجرم بجناية القتل العمد

ادعى القضاء اللبناني على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم بتهمة ” القتل العمد ” في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي أرديَّ داخل منزلهما قبل أسبوعين .

وأتى الادعاء وفقاً للمادة 574 معطوفة على المادة 229 في قانون العقوبات اللبناني ، واللتان تنصانٍ على : ” من قتل إنساناً عمداً يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 عاماً ” أما الأخرى ” لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن مُلكه أو مُلك غيره خطراً جسيماً لم يتسبب فيه هو قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر ” .

وأشارت تسريبات صحافية إلى أن مدعيّ عام جبل لبنان القاضية غادة عون ختمت التحقيق ، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في لبنان نقولا منصور ، ولم يتم إلى الآن توقيف الهاشم .

وكان المدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو صرح لصحيفة الوطن مؤكداً أن الطب الشرعي في سورية سيكشف على جثة الشاب فور وصولها إلى البلاد .

وأرجع السبب في ذلك إلى أن تقرير الطب الشرعي في لبنان كان عشوائياً وغير مهني ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال بحسب قوله .

وأتى قرار النيابة العامة والقضاء اللبناني في ظل تأكيد محامي فادي الهاشم أن موكله وزوجته نانسي عجرم يعيشان حياة طبيعية ويتمتعان بصحة جيدة .