القبض على عصابة سرقت عدة منازل في جرمانا ليلة رأس السنة

ألقت دوريات الأمن ، القبض على عصابة استغل أفرادها خروج المواطنين من منازلهم في منطقة جرمانا بريف دمشق ليلة رأس السنة الميلادية ، وقاموا بسرقتها.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بناء على شكاوى عدد من سكان منطقة جرمانا بتعرضهم للسرقة ليلة رأس السنة ، تم فتح تحقيق.

القبض على عصابة سرقة:

واشتبهت دوريات الشرطة بعد المراقبة ، بثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وتمت متابعتهم والتأكد من هويتهم حيث صورتهم الكاميرات ليلة رأس السنة قرب المنازل التي تعرضت لسرقة.

واعترف أفراد العصابة بقيامهم بسرقة المنازل ليلة رأس السنة بعد مراقبتهم مستغلين غياب أصحابها بغرض الاحتفال بالمناسبة.

وأقر أفراد العصابة بأنهم دخلوا المنازل عن طريق التسلل عبر المناور والشرف ، وسرقوا مصاغ ذهبي و لابتوب وجهازين موبايل ومبلغ مالي يقدر ب4 ملايين ليرة سورية من منزل المواطن (بشار . س).

كما سرقوا مسدس مرخص من منزل مواطن آخر يدعى (نعيم . ب) ، وسرقوا مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل السيدة (بهيجة . ط).

وتم استرداد المسروقات وتسليمها لأصحابها ، وتبين أن أفراد العصابة ( ز. ع ) – (م . ع) – (هـ . غ) من أرباب السوابق.