القبض على عصابة ثانية تتعامل بغير الليرة السورية وتتلاعب بأسعار الدولار

تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من توقيف ثلاثة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية ( الدولار ) والتلاعب بأسعار الدولار.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه وفي إطار متابعة وملاحقة الأشخاص العاملين في تصريف القطع الأجنبي بالسوق السوداء ، تم القبض على 3 أشخاص في طرطوس .

وذكرت الداخلية أن الأشخاص المقبوض عليهم هم ( خ. ح ) وشقيقه ( و .ح )، والمدعو (ج . س) وهم من المتعاملين بغير الليرة السورية أيضاً.

وعثر مع الموقوفين على عملات أجنبية ومبالغ مالية قدرها ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة ليرة سورية ، وعثر مع أحدهم على قطعتين من الحشيش المخدر .

واعترف الموقوفون بقيامهم بتصريف العملة بشكل مخالف للقانون وبدون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية لتحقيق أرباح .

وكشفت وزارة الداخلية اليوم ، أنه تم اليوم توقيف (11) شخص بتاريخ 19/1/2020م في محافظتي دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة السورية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي ، تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً .

وبالأمس ، ألقت دوريات الأمن الجنائي القبض على أشخاص يمتهون تصريف العملات الأجنبية بما فيها الدولار، وتمت مصادرة المبالغ التي كانت معهم وتسليمها إلى مصرف سوريا المركزي .

يذكر أن وزارة الداخلية خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ ، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.