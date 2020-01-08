القبض على أب سوري في ألمانيا هاجم زوجته وطعن ابنته بالسكين

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القبض على أب سوري في ألمانيا هاجم زوجته وطعن ابنته بالسكين

أقدم رجل سوري في ألمانيا ، على طعن ابنته التي حاولت المدافعة عن والدتها ، إثر قيام الأب بمهاجمة منزل زوجته السابقة التي تقطن مع ابنيه.

وذكر موقع “تاغ 24“ يوم أمس الثلاثاء ، أن الأب ذهب لمنزل زوجته السابقة حيث تعيش مع ابن وابنه لهما، وقرع الجرس لكن لم تفتح له الباب فقام بركله ودخل عنوة .

وبين الموقع أن الرجل اقتحم شقة زوجته السابقة وهاجمها بسكين وجرح ذراعها ، وعندما حاولت الابنة الدفاع عن أمها، طعنها أيضاً.

كما قام الابن الآخر 12 عاماً، بالمدافعة عن أمه واخته مستخدماً أنبوب مكنسة كهربائية ، ليخرج الأب هارباً من الشقة .

وتمكنت دوريات الشرطة من إلقاء القبض على الأب ونقلت الأم والابنة للمشفى لتلقي العلاج.

 

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