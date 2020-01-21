معتصم النهار يخوض غمار الدراما القصيرة في مستر x ( صورة )

كشف المنتج جمال سنان عن تعاقده مع الفنان معتصم النهار على بطولة مسلسل قصير سيحمل عنوان ” مستر x ” ، ومن المقرر أن يُعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل .

وأعلن مالك شركة ايغل فيلم بعضاً من تفاصيل العمل من خلال تغريدة ، لفت فيها إلى أن أحداث العمل تدور في ثمانِ حلقات وسيكون مسلسل Mr x تجربة فريدة من نوعها .

النجم ⁧#معتصم_النهار بطل تجربة فريدة من نوعها.. مسلسل مؤلف من ٨ حلقات بعنوان Mr X بعد رمضان..

انتظرونا ⁦⁦@AlNaharMoatasem⁩

⁦#Eaglefilms pic.twitter.com/0cqklhL8eu — Jamal Sannan (@sanan_jamal) January 20, 2020

وكان النجم السوري قد أعلن في وقتٍ سابق انضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل ” أسود فاتح ” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، والذي انطلقت عمليات تصويره قبل أيامٍ داخل العاصمة اللبنانية بيروت ، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .

ويشارك معتصم النهار في بطولة ” أسود فاتح ” إلى جانب كلٍ من ( هيفاء وهبي ، شريف سلامة ، أحمد فؤاد سليم ) وغيرهم .