الفنانة ناديا سلامة تنجو من موتٍ محقق … إليكم التفاصيل

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تعرضت الفنانة ناديا سلامة لحادثٍ مروعٍ كاد أن يوديِّ بحياتها ، وذلك بعد اندلاع حريق ضمن شقتها الواقعة في حي السادس من أكتوبر ، ما أدى لإصابتها بحالة اختناقٍ عُقبَّ التهام النيران لمقتنياتها وأثاث منزلها بالكامل .

وأشارت بعض المصادر أن السبب في نشوب الحريق هو انفجار آلة التدفئة الكهربائية أثناء تشغيلها ، ما أحدث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران في أرجاء الشقة .

وأنقذت الصدفة ناديا سلامة إذ كانت تحضر بعض أغرضها الشخصية من سيارتها قبل أن تسمع دويَّ انفجار عند اقترابها من باب شقتها ، حيث تعرضت لبعض الكدمات بالإضافة إلى حالة الاختناق أثناء محاولتها إخراج بعض المقتنيات قبل أن تلتهما النيران ، حيث تم اسعافها على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وأكدت مواقع مصرية أن الفنانة لم تكن متواجدة داخل الشقة عند اندلاع الحريق ، الأمر الذي ساهم في حمايتها بعد العناية الإلهية .

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