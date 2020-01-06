بعد نانسي عجرم .. فنانة لبنانية تتعرض للسرقة بالإكراه في جبل لبنان

تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر لحادث هجومٍ وسرقة خلال ساعات الصباح الأولى ، وذلك أثناء توجهها إلى منزل والدتها الكائن في منطقة كسروان قضاء جبل لبنان برفقة ابنها .

وروت بعض المواقع الفنية اللبنانية تفاصيل الواقعة نقلاً عن النجمة ، وكشفت عن تعرضها لمطاردة بالسيارة قبل أن تحاول تضليلها من خلال الدخول في طرقٍ فرعية ، إلا أن السائق تنبه إلى الأمر وغافلها قاطعاً عليها الطريق من الاتجاه المقابل لها .

وترجل من سيارته متوجهاً إليها حيث فتح الباب منادياً باسمها وطالبها بالخروج من السيارة ، فما كان منها إلا الترجل برفقة ابنها والفرار باتجاه الأشجار حيث اختبئا قبل أن تتصل بعائلتها .

وتبين عند وصول أسرتها أن السارق أخذ المبلغ المالي الموجود في حقيقة مي وهرب تاركاً السيارة ، وقالت الفنانة أنها لم تستطع تمييز لهجة السارق بسبب قربها من لهجة أهل شمال لبنان واللهجة السورية وفق ما أفادت المصادر .

وأتى الهجوم على مي مطر بعد ساعات قليلة من حادث اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم حيث تواجه الدخيل مع زوجها الدكتور فادي الهاشم قبل أن يرديه الأخير قتيلاً .