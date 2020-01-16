الفنانة والمنتجة ماجدة الصباحي في ذمة الله …

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن عمرٍ ناهز 89 عاماً ، وبدأت الراحلة مشوارها في المجال الفني بعمر الـ 15 عاماً بدورٍ بسيط قبل أن تثبت نفسها في عالم التمثيل وتصبح من أهم ممثلات جيلها .

ولم تكتفِ الصباحي بالعمل التمثيلي فقط بل تجاوزنه إلى عالم الإنتاج الفني وأسست شركة إنتاج خاصة بها في العام 1959 قدمت من خلالها أهم الأعمال السينمائية التي قدمت من خلالها عدداً من نجوم الفن في مصر .

وتراوحت إنتاجات شركة الفنانة بين الأعمال الاجتماعية مثل : ( من أحب ، المراهقات ) ، فضلاً عن مجموعة من الأفلام الوطنية والدينية مثل : ( العمر لحظة ، عظماء الإسلام ، وهجرة الرسول ) .

وكان من بين الأفلام التي أنتجتها الراحلة الفيلم السينمائي ( جميلة ) الذي سردت من خلاله سيرة المناضلة الجزائرية جميلة بو حريد .

وحصلت ماجدة الصباحي خلال مشوارها الفني على عددٍ من الجوائز من مهرجاناتٍ عدة على غرار ( مهرجان دمشق الدولي ، مهرجان برلين ومهرجان فينيسيا الدولي ) ، كما كُرّمت بجائزة وزارة الثقافة والإرشاد .