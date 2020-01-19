الفنانة صفاء رقماني برفقة ابنتها الوحيدة … هل تشبهها ؟! ( صور )

تداولت إحدى الصفحات الفنية مجموعة من الصور الحديثة لـ الفنانة صفاء رقماني مع ابنتها الوحيدة ” روح ” ، بدت فيها وهي تلاعبها أثناء تواجدهنَّ على إحدى الشواطئ السورية ، وتعتبر هذه الصور الظهور الأول لابنة الفنانة بعد وصولها إلى هذه المرحلة العمرية .

وانطلقت على المنشور مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بمحافظة رقماني على جمالها ورشاقتها ، بينما اتجه البعض للإشارة على الشبه الكبير الذي يجمع الأم بابنتها .

صفاء مع ابنتها روح “

ويشار إلى أن صفاء رقماني متزوجة من المصور الصحفي راغب عزام ولديها منه ابنتها الوحيدة ” روح ” ، والتي ابتعدت من أجلها عن الشاشة الفضية والدراما عدة سنوات للتفرغ لرعايتها .

وكان آخر أعمال النجمة السورية مسرحية ” حفلة على الخازوق ” التي قدمتها في العام 2018 ، وفي الدراما كان لها مشاركة في مسلسل ” سليمو وحريمو ” الذي عُرض في العام 2016 .