الفنانة أمل عرفة تعلق على خطوبة دانا حلبي وعبد المنعم عمايري ( صورة )

تساءل عددٌ كبير من المتابعين عن رأيِّ الفنانة أمل عرفة بخطوبة زوجها السابق النجم عبد المنعم عمايري من المغنية اللبنانية دانا حلبي في ظل حملات الإغاظة التي تتبعها الأخيرة بحقِّ عوازلها والمنتقدين لخطوبتها .

وسارع البعض من الرواد إلى ربط تصرفات الفنانة بموقف عرفة في ظلِّ تكهناتٍ حول رفض الأخيرة لهذه العلاقة ، وهو ما حرصت الممثلة السورية على نفيّه من خلال ردٍّ أرفقته بتعليقٍ كتبه أحد المتابعين ، جاء فيه :

” أنا قررت خبرك خبر سيء طلقك صار زوج دانا …. وأنا عريس جاهز كامل مكمل بس تنويِّ تتزوجي … ” ، فردت على الفور قائلة : ” الله يكتب لهم كل خير ” .

رد الفنانة أمل عرفة :

وتكون الفنانة أمل عرفة بذلك قد حسمت الجدل حول رأيّها في موضوع خطوبة زوجها السابق ، ونفت الأخبار المغلوطة التي انتشرت متحدثة عن استيائها من هذا الموضوع وتعمد دانا حلبي اغاظتها بالمنشورات المبطنة التي تشاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي .