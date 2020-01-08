الصين تكشف عن أول قطار ذكي في العالم بميزات مذهلة

أعلنت الصين عن إدخالها أول قطار ذكي في العالم إلى الخدمة ضمن محطات القطار.

ووفقاً لشبكة “سي أن أن” الأميركية بأن القطار الذكي الجديد قد بدأ بالفعل رحلاته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.

حيث ينطلق القطار الذكي بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا في الساعة، ويتوقف في 10 محطات.

ويقلص القطار الذي وصف بـ”الرصاصة” الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط.

و يربط القطار الذكي العاصمة بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها، ويربط أيضاً بين بكين ومدينة يانتشينغ.

كما أن عربات القطار مجهزة بالكامل بخدمات الجيل الخامس “5 جي” وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أي مشكلات تقنية.

فيما يتراوح سعر التذكرة بين 11 و 33 دولارا، ويجب على الراغبين في السفر عبره حجز التذاكر قبل يومين على الأقل من موعد الرحلة.

و جهزت الصين أيضاً 30 قطار ذكي فائق السرعة بدأ 6 منها العمل بالفعل.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2022.

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