الصور الأولى لهاتف هواوي الجديد .. 7 كاميرات بميزة مذهلة

كشفت مواقع تختص بتحديثات الهواتف ، الصور الأولى لهاتف هواوي الجديد “بي40 برو” والذ تبين أنه يتمتع بميزات مذهلة.

وأفادت التسريبات بأن الهاتف المرتقب من Huawei P40 Pro من المقرر احتواؤه على سبع كاميرات ، 5 خلفية و 2 أمامية ، تتمتع بميزة التقريب البصري 13″X.”

هواوي P40 Pro

كما من المتوقع أن يتضمن الهاتف الجديد شاشة منحنية الأطراف ، ستكون فيها الأزرار المسؤولة عن الصوت وإغلاق الهاتف على الحافة اليمنى للموبايل فيما يبقى الجانب الأيسر فارغ.

ويتوقع أن يصدر الهاتف الجديد بدون دعم لخدمات “جوجل” في ظل استمرار الحظر الأمريكي .

وستعتمد الشركة شاشة OLED منحنية في هاتف بي 40 برو، لكن الجديد هو أنها تغطي ما يصل 98% من واجهة الموبايل الأمامية وهي أعلى نسبة موجودة في هاتف سابق، مع معدل تحديث يصل 120Hz و وتقنية العرض فائقة الذقة 4K.

ومن التسريبات شبه مؤكدة، أن البطارية ستكون قوية جدا حيث سيتم اعتماد مادة جديدة في تكوين البطارية يمكنها أن تدوم أطوال وأقل وزنا ب 30% ولا ترتفع حرارتها أثناء الاستخدام او الشحن السريع.

وترتكز شركة هواوي على تقديم موبايلات بتصميم جذابة وكاميرا فائقة المواصفات وقد تمكنت من تحقيق تقدم كبير جدا وكادت أن تطيح بسامسونج