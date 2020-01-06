الشرطة في حماة تلقي القبض على مجرم خطير والتحقيقات تكشف تورطه بما هو أخطر

تمكنت دوريات الشرطة في حماة من إلقاء القبض على مجرم خطير في منطقة السلمية ، ليتبين انه من أفراد العصابات المتحالفة مع “داعش”.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن مصدر في قيادة شرطة حماة أنه تم القبض على المدعو ( جلال .ا) الذي شكل مع شريك له يدعى عليه ( علي .م) و أشخاص متوارين عصابة مسلحة تمتهن القتل والخطف والسلب والسرقة .

واعترف المقبوض عليه بأنه وعصابته كانوا يستغلون خوف المواطنين في باديتي حمص والرقة ومدينة سلمية ، لذلك كانوا يتخذون من التلال مقرات لهم.

كما اعترف المقبوض عليه ( جلال. أ ) بانتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي قبيل تشكيله عصابة السرقة والقتل مع شركائه .

وأقر ( جلال. أ ) بقتله لعدد من أصحاب الأغنام في البادية وسلب أغنامهم بقوة السلاح حيث كان يستخدم وشركائه سيارات بيك آب مركب عليها رشاشات مختلفة الأنواع وعمدوا إلى مهاجمة دوريات الشرطة ونقاط الجيش السوري .

ومازالت التحقيقات مستمرة والبحث متواصل للقبض على شركائه المتوارين عن الأنظار لتقديمهم للقضاء المختص .