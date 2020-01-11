الرئيس الأسد يعزي سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس

أبرق الرئيس السوري بشار الاسد بريقة تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، بوفاة السلطان قابوس

ونقلت رئاسة الجمهورية العربية السورية رسالة تعزية الرئيس الأسد إلى سلطان عمان الجديد والشعب العماني ، والذي جاء فيها ما يلي : ” باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم اليكم، ومن خلالكم، الى أفراد عائلتكم والى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان.

وأضاف الأسد : لقد قاد الفقيد الراحل سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق “.

وكان الديوان الملكي العماني أعلن ، فجر اليوم السبت ، وفاة السلطان قابوس ، حيث جرى تعين ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد خليفة له