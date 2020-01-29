الاتصالات السورية تلغي بوابة الـ 512 ميغا وتدعو المشتركين القدامى لزيادتها

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الاتصالات السورية تلغي بوابة الـ 512 ميغا وتدعو المشتركين القدامى لزيادتها
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ألغت شركة الاتصالات السورية بوابات الانترنت بسرعة 512 ميغا للمشتركين الجدد للخطوط المنزلية ، على أن تكون البوابات بسرعة 1 غيغا هي البوابة الأصغر للاشتراك الشهري.

وقال مدير عام الشركة منير عبيد لإذاعة “المدينة” ، أن وزارة الاتصالات هي من أعطت القرار بإيقاف منح بوابات بسرعة 512 ميغا للخطوط المنزلية بالنسبة للمشتركين الجدد.

ونوّه عبيد إلى أن المشتركين القدامى بهذه البوابة لن يتأثروا بقرار إيقاف المنح ، لافتاً إلى أن نحو ثلث المشتركين يستعملون بوابة الـ 512 ميغا.

واعتبر مدير عام الشركة السورية للاتصالات ، أن سرعة الـ 512 كانت مقبولة قبل سنوات ، لكن اليوم أصبحت أصغر سرعة مستعملة عالميا هي سرعة الـ 2 غيغا.

كما أشار عبيد إلى أن سرعة 512 ميغا منخفضة ، وهي من أحد أسباب بطء الانترنت التي يعاني منها مشتركو البوابة لكون التطبيقات والألعاب ومواقع التواصل تحتاج سرعات أكبر.

وبالنسبة لمشتركي هذه البوابة القدامى ، فيمكنهم الآن البقاء عليها لكن مستقبلاً  يجب رفع السرعة ، مبيناً أن الشركة ستطرح عروض تحفيزية للمشتركين لرفع سرعاتهم من 512 ميغا إلى سرعة 1 غيغا.

من جهة أخرى ، كشف عبيد أن هناك دراسة لرفع حصة سوريا من 320 غيغا إلى 800 غيغا ، أي نحو ثلاث أضعاف الحزمة الحالية ، خلال عام 2020.

 

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