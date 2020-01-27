البداية من النقل و الاتصالات السورية.. تسديد الفواتير سيكون الكترونيا خلال شهر شباط

تعتزم كل من شركة الاتصالات السورية ووزارة النقل ، بدء تطبيق مشروع الدفع الالكتروني بمراحله الأولى خلال شهر شباط المقبل.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه وخلال الجلسة الأسبوعية للمجلس ، تم تكليف وزارة المالية لاستكمال إجراءات بنية الدفع الإلكتروني بالمصارف العاملة ، وتم تفويض مصرف سوريا المركزي لتأمين التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للمشروع .

ولفتت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سيتم البدء بتطبيق المشروع في وزارة النقل وشركة الاتصالات السورية خلال الشهر القادم كمرحلة أولى .

كما استعرض مجلس الوزراء خطوات وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية والكهرباء ليصار إلى تطبيق هذا المشروع فيهم تباعاً.

وكان مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك قد أفاد مسبقاً بأنه سيتم تطبيق آلية الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من 2020 وسيكون بإمكان المواطنين تسديد مستحقاتهم من الفواتير المتعددة والالتزامات الاخرى عن طرق نظام الدفع الالكتروني .

وسيتم ذلك من خلال تطبيقات خاصة بالاعتماد على حسابات المواطنين البنكية ، على أن تكون البداية مع خدمات دفع فواتير المياه و الكهرباء والاتصالات ، ومخالفات السير والرسوم المالية ، وبعض معاملات مديريات النقل .