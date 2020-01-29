الأمن يضبط صاحب محل ألبسة في اللاذقية وشبكة في دمشق يتعاملون بتصريف الدولار

ألقت دوريات الأمن في عدد من المحافظات السورية، القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية في تداولاتهم التجارية ويمتهنون تصريف الدولار .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، صور لعدد من الأشخاص الذين تم ضبتهم يتعاملون بغير الليرة السورية ، مشددة على أن الدوريات مستمرة بملاحقة كل من يتعامل بالعملات الأجنبية.

ففي اللاذقية ، وبناءً على معلومات وردت لفرع الأمن الجنائي ، تم القبض على صاحب محل ألبسة يدعى ( احمد . ع ) في حي سوق التجار بمدينة اللاذقية يقوم ببيع وشراء بضاعة بغير العملة السورية ويتعامل بـ الدولار .

وتم ضبط مبالغ مالية في المحل وعملات أجنبية ، كما عثر على أجهزة خلوية وعدة وثائق وإيصالات لحوالات مالية تثبت تعامله بغير الليرة السورية، تم إيداعها لدى مصرف سوريا المركزي .

أما في دمشق ، فتمكنت إدارة الأمن الجنائي من القبض على ( 4 ) أشخاص في عدة أماكن يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

ونشرت الداخلية السورية أسماء الذين ألقي القبض عليهم في دمشق وهم ( ب . ش ) و ( م . ح ) و ( ي . هـ) و ( ع . ح )، مبينة أن الدوريات ضبطت بحوزتهم عملات أجنبية متنوعة، ومبالغ مالية بقيمة / 5.279.350 /ل.س ، كما تم حجز سيارة ودراجة نارة كان يستخدمها أحد الأشخاص أثناء توزيع الحوالات المالية ضمن أحياء المدينة.

واعترف الأشخاص بمزاولتهم بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، مهنة تصريف العملات وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.