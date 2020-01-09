اكتشاف ثغرة أمنية في تيك توك تتيح سرقة حسابات المستخدمين

اكتشف خبراء تقنيون وجود ثغرة أمنية في تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك .

وذكرت شركة Checkpoint الأمنية عن اكتشاف ثغرة في تطبيق تيك توك تتيح للقراصنة سرقة حسابات المستخدمين عبر إرسال نص معين.

وتكمن خطورة الثغرة بأنها تتيح السيطرة على حساب المستخدم وحذف فيديوهاته أو رفع فيديوهات جديدة أو كشف فيديوهات مخفية للعموم وحتى كشف معلومات شخصية كالبريد الالكتروني.

وكانت Checkpoint قد كشفت الثغرة في Tik Tok نوفمبر الماضي وتم إغلاقها في ديسمبر.

فيما تعاني منصة Tik Tok من عدة نقاط ضعف مثل الخداع بالرسائل النصية القصيرة وإعادة التوجيه المفتوح و ثغرات XSS، وعبر استغلالها معاً يمكنك السيطرة على حسابات المستخدمين.

بدورهان شركة Tik Tok أكدت أنه لم يتم تسريب أية بيانات للمستخدمين بواسطة الثغرة.

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