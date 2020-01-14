احذر هذه الرسالة… هجوم على واتساب تحت اسم شركة “أديداس”

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احذر هذه الرسالة... هجوم على واتساب تحت اسم شركة "أديداس"
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استخدم مجموعة من المحتالون علامة تجارية شهيرة ليشنوا بها هجوماً على مستخدمي تطبيق واتساب .

واتساب – تكنولوجيا

وبحسب موقع “نيوز رو”، أن محتالون قاموا بإرسال رسالة إلى مستخدمي التطبيق تدعوهم للحصول على هدية بمناسبة الذكرى الذهبية لشركة “أديداس” مع إرسال العلامة التجارية للشركة.

و اكتشفت شركة ” ESET” الهجوم على مستخدم واتساب، حيث يبدو طبيعياً للوهلة الأولى، ولكن بعد دراسة الموقع، يمكن ملاحظة أنه مزيف، والرابط لا يؤدي لموقع الشركة.

وتم الهجوم بإرسال رسالة إلى مستخدمي التطبيق للحصول على هدية من شركة “أديداس” وتم إرفاق الرسالة برابط لموقع مزيف، حيث كان يجب على المستخدم الإجابة على بعض الأسئلة وإرسال الرسالة إلى 20 جهة اتصال ليحصل على الهدية.

فيما لم يتم تحديد أي معلومات حول المشاكل التي واجهها مستخدمو واتساب بعد دخولهم للموقع المزيف.

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