احتفالاً بالعام الجديد... واتساب يكشف عن مفاجأته للمستخدمين

كشفت شركة واتساب عن مفاجأة لجميع مستخدمي التطبيق مع بداية العام الجديد.

واتساب – تكنولوجيا

وأفاد موقع “تايمز نيوز ناو” بأنه ولأول مرة واتس اب يمكن مستخدميه من إنشاء احتفالي بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله.

و لتصميم ملصقك الاحتفالي بالعام الجديد ، عليك أن تفتح قسم الملصقات في الرسائل، حيث ستجد أيقونة جديدة باسم “إنشاء ملصقات”.

وسيظهر لك عدة خيارات إما عن طريق النصوص أو الصور أو عن طريق الرموز التعبيرية أو الوجوه المضحكة، اختر تصميم، لتبدأ في تصميم ملصقك الخاص.

كما يتيح لك واتساب في تصميم الملصق استخدام كافة أدوات التصميم الاعتيادية لمزج صورة أو تعبير مع كتابة كلمات بأكثر من خط مختلف/ وبلغات عديدة.

وتتوافق هذه الميزة الجديدة عبر تطبيق واتساب على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

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