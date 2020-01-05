ابنة هيفاء وهبي تتبرأ من ملامح والدتها والجمهور يتدخل ( صور )

أثارت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي جدلاً في أوساط المتابعين ، إثر التعليق الذي تحدثت فيه عن الشبه الكبير الذي يجمعها بوالدها ، مما دفع بعض النشطاء للدخول على خاصية الرد والإشارة إلى أنها تشبه والدتها النجمة اللبنانية أكثر .

وكانت فياض قد نشرت صورتين جديدتين ، إحداها جمعتها بابنتيها ” رهف ودانييلا ” والأخرى ظهرت فيها لوحدها ، وذلك عبر حسابها في تطبيق INSTAGRAM .

فعلقت عليها إحدى المتابعات قائلة : ” سبحان الله تشبهين أباكِ … رأيت له صوراً في غوغل … ” ، لترد عليها مؤكدة الشبه الذي يربطها بوالدها لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك ليس هناك صور له في موقع البحث الشهير .

يذكر أن لا علاقة تربط زينب فياض بوالدتها هيفاء وهبي وعلى الرغم من ذلك وجهت لها أمنياتٍ بالشفاء عند تعرض الأخيرة للأزمة الصحية التي ألمت بها قبل فترة ، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير .

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