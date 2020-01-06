ابنة نوال الزغبي تثير ضجة بـ صورة لها من أمستردام

أخبار الفن
نوال الزغبي

أثارت تيا ديب ابنة النجمة اللبنانية نوال الزغبي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما شاركت صورة لها عبر إحدى صفحاتها ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال .

وظهرت مرتدية توب قصير من الساتان بتدرجات اللون البيج ، نسقت معه سروال مارينز من اللون السكري واستكملت إطلالتها بحذاءٍ رياضي أبيض و skado سوداء حملتها على ظهرها .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أشادت بذوق الشابة وأسلوبها البسيط في الظهور ، بينما اتجه البعض للتحدث عن الشبه الكبير الذي يجمعها بوالدتها التي تعدُّ  أيقونة الموضة العربية .

View this post on Instagram

Magical Amsterdam 💙

A post shared by Tia (@tiaadib) on

يذكر أن تيا ديب أعلنت الصلح مع والدتها النجمة الذهبية نوال الزغبي بعد فترة انقطاع تجاوزت العام انتقلت فيها للعيش مع والدها إيلي ديب ، وذلك بحضورها حفل توقيع ألبوم والدتها الأخير ” كده باي ” حيث رصدتها عدسات المصورين وهي تضع وشماً على يدها يحمل اسم والدتها .

قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

أصالة نصري تخرج عن صمتها وتعلن خبر طلاقها من طارق العريان (…

ابنة هيفاء وهبي تتبرأ من ملامح والدتها والجمهور يتدخل ( صور…

محمد رشاد يعلن خبر صادم ويتوجه إلى زوجته مي حلمي بكلمات…