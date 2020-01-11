ابتكار جديد يتيح شحن الهاتف لاسلكياً في أي مكان بالسيارة… (فيديو)

ابتكرت شركة “يانك تكنولوجيز” تقنية جديدة لشحن الهاتف لاسلكياً دون الحاجة لوصله إلى الشاحن العادي.

وأطلقت الشركة على التقنية الجديدة اسم “الشحن اللاسلكي ثلاثي الأبعاد”، التي تعتمد على مجموعة من أجهزة الإرسال ومضخات متطورة تزود بها السيارة، تسمح بشحن الهواتف الذكية دون الحاجة لوضعها في مكان محدد.

أوضحت الشركة أنه على الرغم من أن الموجة التي تصدر من تقنية الشحن اللاسلكية أقوى بكثير من الهواتف، إلا أنها أقل ضرراً وتأثيراً على الإنسان.

حيث تستخدم الهواتف المحمولة لواقط مثل “الواي-فاي”، وتعمل التقنية على موجة تردد منخفض جداً من الميغاهيرتز، حيث أن الحقل الكهربائي يقل كلما قل التردد عادة.

ويمكنك استخدام هذه التقنية، بشرط أن يكون جهاز الهاتف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي، من خلال ربط الهاتف بمحول الشحن في السيارة لاسلكيا.

اقرأ المزيد: حقائق عن بطارية الهاتف الذكي قد لا تعرفها … اكتشفها